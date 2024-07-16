Суд чи РНБО. Як в Україні пропонують позбавляти держнагород зрадників

Згідно з текстом документа, державних нагород можуть позбавити у зв'язку з обвинувальним вироком суду, який стосується тяжких чи особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень проти основ безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також законопроектом передбачається, що держнагороди можуть позбавляти рішенням РНБО про застосування санкцій. Такі заходи зможуть задіяти, якщо особа популяризує, пропагує дії держави-агресора чи виправдовує та визнає правомірною окупацію українських територій.

Зеленський запропонував, щоб особи, які позбавлені державних нагород, також втрачали право на всі пільги. Відповідні зміни пропонується внести до низки законів України та Податкового кодексу України (це передбачено окремим законопроектом).