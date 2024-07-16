В Україні зрадників позбавлятимуть держнагород: Зеленський ініціював законопроект

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".

"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну - вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території", - уточнив Зеленський.

За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".

Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.

Оновлено 20:25

Законопроект Зеленського вже внесли до Ради. Згідно з пояснювальною запискою, позбавлятимуть державних нагород: