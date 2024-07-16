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Суд или СНБО. Как в Украине предлагают лишать госнаград предателей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде лишить государственных наград предателей. Решение, согласно законопроекту, должен будет принимать суд или Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно тексту документа, государственных наград могут лишить в связи с обвинительным приговором суда, который касается тяжелых или особенно тяжелых преступлений, а также уголовных правонарушений против основ нацбезопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. 

Также законопроектом предусматривается, что госнаград могут лишать решением СНБО о применении санкций. Такие меры смогут задействовать, если лицо популяризирует, пропагандирует действия государства-агрессора или оправдывает и признает правомерной оккупацию украинских территорий. 

Зеленский предложил, чтобы лица, которые лишены государственных наград, также теряли право на все льготы. Соответствующие изменения предлагается внести в ряд законов Украины, а также Налоговый кодекс Украины (это предусмотрено отдельным законопроектом). 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предусматривает лишение госнаград тех украинцев, кто поддерживает Россию.

Он призвал парламент рассмотреть такую инициативу в ближайшее время.

К слову, звание "Героя Украины" уже неоднократно присваивали откровенно пророссийским лицам. Такие решения принимали бывшие президенты Украины, в том числе Виктор Янукович и Леонид Кучма.

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Владимир ЗеленскийГерой УкраиныВерховная рада