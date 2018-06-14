Суд частично удовлетворил иск "Укрэкисмбанка" к обанкротившемуся заводу Клюевых

Общая сумма исковых требований составляла 2,035 млрд гривен
Хозяйственный суд Донецкой области частично признал кредиторские требования государственного "Укрэксимбанка" к обанкротившемуся заводу "Укрподшипник" экс-депутатов времен Виктора Януковича братьев Клюевых. Об этом свидетельствует решение суда от 30 мая 2018 года.
Согласно материалам суда, требования банка признаны в сумме 1,728 млрд гривен, а полная сумма иска составляет 2,035 млрд гривен.
В январе 2018 года суд начал производство по делу о банкротстве "Укрподшипника" и ввел процедуру распоряжения имуществом должника.
Завод экс-регионалов выступал имущественным поручителем по ипотечным кредитам, задолженность по которым составляет 1,7 млрд гривен.
Кроме того, суд также утвердил требования и других кредиторов предприятия "Проминвестбанка" на 107,9 млн гривен и компании "Тиша Инвестмент ЛТД", зарегистрированной на Британских Виргинских островах - на 424,6 млн гривен.
Напомним, беглые экс-чиновники времен Виктора Януковича братья Клюевы должны украинским государственным банкам около 28 млрд гривен.