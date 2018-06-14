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Суд частично удовлетворил иск "Укрэкисмбанка" к обанкротившемуся заводу Клюевых

НовостиФинансы    14.06.2018 - 12:58
Фото: офис "Укрэксимбанка" (panoramio)
Фото: офис "Укрэксимбанка" (panoramio)

Общая сумма исковых требований составляла 2,035 млрд гривен

Хозяйственный суд Донецкой области частично признал кредиторские требования государственного "Укрэксимбанка" к обанкротившемуся заводу "Укрподшипник" экс-депутатов времен Виктора Януковича братьев Клюевых. Об этом свидетельствует решение суда от 30 мая 2018 года.

Согласно материалам суда, требования банка признаны в сумме 1,728 млрд гривен, а полная сумма иска составляет 2,035 млрд гривен.

В январе 2018 года суд начал производство по делу о банкротстве "Укрподшипника" и ввел процедуру распоряжения имуществом должника.

Завод экс-регионалов выступал имущественным поручителем по ипотечным кредитам, задолженность по которым составляет 1,7 млрд гривен.

Кроме того, суд также утвердил требования и других кредиторов предприятия "Проминвестбанка" на 107,9 млн гривен и компании "Тиша Инвестмент ЛТД", зарегистрированной на Британских Виргинских островах - на 424,6 млн гривен.

Напомним, беглые экс-чиновники времен Виктора Януковича братья Клюевы должны украинским государственным банкам около 28 млрд гривен.

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Теги публикации: Укрэксимбанк, Клюев, иск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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