Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд частково задовольнив позов "Укрэкисмбанка" до збанкрутілого заводу Клюєвих

НовиниФінанси    14.06.2018 - 12:58
Фото: офіс "Укрексімбанку" (panoramio)
Фото: офіс "Укрексімбанку" (panoramio)

Загальна сума позовних вимог становила 2,035 млрд гривень

Господарський суд Донецької області частково визнав кредиторські вимоги державного "Укрексімбанку" до збанкрутілому заводу "Укрпідшипник" екс-депутатів часів Віктора Януковича братів Клюєвих. Про це свідчить рішення суду від 30 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами суду, вимоги банку визнано в сумі 1,728 млрд гривень, а повна сума позову становить 2,035 млрд гривень.

У січні 2018 року суд почав провадження у справі про банкрутство "Укрпідшипника" і ввів процедуру розпорядження майном боржника.

Завод екс-регіоналів виступав майновим поручителем за іпотечними кредитами, заборгованість за якими становить 1,7 млрд гривень.

Крім того, суд також затвердив вимоги і інших кредиторів підприємства "Промінвестбанку" на 107,9 млн гривень і компанії "Тиша Інвестмент ЛТД", зареєстрованої на Британських Віргінських островах - на 424,6 млн гривень.

Нагадаємо, селяни екс-чиновники часів Віктора Януковича брати Клюєви повинні українським державним банкам близько 28 млрд гривень.

НБУ подав два позови проти Коломойського на суму 10 млрд гривень Комітет Ради заслухає звіт ГПУ щодо зняття санкцій з Колобова і Клюєва
Теги публікації: Укрэксимбанк, Клюєв, иск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся