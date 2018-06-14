Суд частково задовольнив позов "Укрэкисмбанка" до збанкрутілого заводу Клюєвих

Загальна сума позовних вимог становила 2,035 млрд гривень
Господарський суд Донецької області частково визнав кредиторські вимоги державного "Укрексімбанку" до збанкрутілому заводу "Укрпідшипник" екс-депутатів часів Віктора Януковича братів Клюєвих. Про це свідчить рішення суду від 30 травня 2018 року.
Згідно з матеріалами суду, вимоги банку визнано в сумі 1,728 млрд гривень, а повна сума позову становить 2,035 млрд гривень.
У січні 2018 року суд почав провадження у справі про банкрутство "Укрпідшипника" і ввів процедуру розпорядження майном боржника.
Завод екс-регіоналів виступав майновим поручителем за іпотечними кредитами, заборгованість за якими становить 1,7 млрд гривень.
Крім того, суд також затвердив вимоги і інших кредиторів підприємства "Промінвестбанку" на 107,9 млн гривень і компанії "Тиша Інвестмент ЛТД", зареєстрованої на Британських Віргінських островах - на 424,6 млн гривень.
Нагадаємо, селяни екс-чиновники часів Віктора Януковича брати Клюєви повинні українським державним банкам близько 28 млрд гривень.