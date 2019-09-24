Суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Верховный суд - конституционный суд Британии - признал неправомерным решение премьер-министра Бориса Джонсона отправить парламент на перерыв до 14 октября. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что все 11 судей коллегии решили, что решение было незаконным. Как сообщает ВВС, суд принял "уникальное, историческое решение, фактически признав Джонсона виновным в злоупотреблении властью".

После этого, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Джонсона уйти в отставку.

При этом Джонсон, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он в отставку в случае проигрыша в Верховном суде, ответил, что он внимательно изучит решение суда, и что правительство всецело уважает закон и суд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняли законопроект об отсрочке Brexit. Соответствующий закон подписала королева Британии Елизавета II.

Напомним, парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября. Как сообщается, таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам.