Суд арестовал водителя автобуса, который наехал на пешеходов в Киеве

Фото: место ДТП (фото facebook.com/KyivOperativ)

Водителю избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Водителю автобуса, который в Киеве совершил наезд на пешеходов возле "Дорогожичей", избрана мера пресечения. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, водителю избрали меру пресечения в субботу.

"Да, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УКУ. Водителю сообщено о подозрении по этой статье и в субботу судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста",- рассказала она.

Максимец также отметила, что по состоянию на пятницу двое пострадавших женщин в тяжелом состоянии.

"У меня информация относительно пострадавших за пятницу. На то время двое женщин были в тяжелом состоянии", - добавила она.

Напомним, вечером 21 марта в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" автобус сбил трех человек на пешеходном переходе, протащил их через перекресток и остановился уже за другим пешеходным переходом. В результате аварии трое женщин попали в больницу.

РБК-Украина писало, что по предварительной информации, во время аварии водитель был трезвым. В своих показаниях водитель отметил, что у маршрутки отказали тормоза.