Суд арестовал троих "магов"-мошенников, которые выманивали деньги у жителей Крыма

Фото: задержание злоумышленников (ark.gp.gov.ua)

Злоумышленники проводили "магические ритуалы" от имени победительницы "Битвы экстрасенсов"

Приморский районный суд города Одессы вчера, 6 декабря, арестовал трех участников организованной преступной группы, которые мошенническим путем выманивали деньги у граждан, которые проживают на временно оккупированной территории полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как отмечается, злоумышленники с начала 2016 года в Киеве под предлогом проведения магических ритуалов от имени победительницы телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" Ильмири Дербенцевой организовали мошенническую схему завладения денег граждан, которые живут в Крыму.

Схему злоумышленников разоблачили 14 августа. После этого были задержаны ее организаторы.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.190 ч.3,4 (Мошенничество) УК Украины. Сегодня Количество подозреваемых по уголовному производству составляет 8 человек. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который совершал разбойные нападения на финансовые учреждения города.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали злоумышленника, который угрожая ножом, ограбил семь кредитных учреждений на территории Запорожья.