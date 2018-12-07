Суд арештув трьох "магів"-шахраїв, які виманювали гроші у жителів Криму

Фото: затримання зловмисників (ark.gp.gov.ua)

Зловмисники проводили "магічні ритуали" від імені переможниці "Битви екстрасенсів"

Приморський районний суд міста Одеси вчора, 6 грудня, арештував трьох учасників організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом виманювали гроші громадян, які проживають на тимчасово окупованій території півострову Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прокуратури Автономної Республіки Крим.

Як зазначається, зловмисники з початку 2016 року в Києві під приводом проведення магічних ритуалів від імені переможниці телевізійного проекту "Битва екстрасенсів" Ільміри Дербенцевої організували шахрайську схему з заволодіння грошей громадян, які живуть в Криму.

Схему зломисників викрили 14 серпня. Після цього було затримано її організаторів.

Затриманим повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.3,4 (Шахрайство) КК України. Сьогодні Кількість підозрюваних по кримінальному провадженню складає 8 осіб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали зловмисника, який скоював розбійні напади на фінансові установи міста.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали зловмисника, який погрожуючи ножем, пограбував сім кредитних установ на території Запоріжжя.