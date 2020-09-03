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Суд арестовал танкер Delfi

Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, который до сих пор пытаются убрать с пляжа. Этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов.

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Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, арестован танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.

Сообщается, что Администрация морских портов судится с судовладельцем о взыскании более 2,3 млн гривен ущерба. Рассмотрение этого дела назначено на 23 сентября.

Напомним, в конце августа был завершен первый этап подъема танкера Delfi, судно поставили на киль. При его подъеме выяснилось, что у него есть большая пробоина, на исследование и ремонт которой необходимо некоторое время.

Как сообщила Государственная экологическая инспекция, в ходе работ по поднятию танкера не было зафиксировано загрязнение воды. Отметим, судно начали поднимать спустя почти год после того, как оно затонуло у берегов Одессы.

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