ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Поднятие танкера Delfi не загрязнило море, - Госэкоинспекция

Одесса, Понедельник 31 августа 2020 19:38
Поднятие танкера Delfi не загрязнило море, - Госэкоинспекция
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Максим Зайченко

Поднятие танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Следующий шаг - его транспортировка с акватории возле пляжа "Дельфин".

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

Отметим, 26 августа затонувшее возле Одессы судно поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера.

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - сообщил Мальованый.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют.

Как писало РБК-Украина, изначально танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Также сообщалось, что в борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Одессатанкерморе
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь