Поднятие танкера Delfi не загрязнило море, - Госэкоинспекция

Поднятие танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Следующий шаг - его транспортировка с акватории возле пляжа "Дельфин".
Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.
Отметим, 26 августа затонувшее возле Одессы судно поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера.
"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - сообщил Мальованый.
Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют.
Как писало РБК-Украина, изначально танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.
Также сообщалось, что в борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.