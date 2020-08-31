Поднятие танкера Delfi не загрязнило море, - Госэкоинспекция

Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)

Поднятие танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Следующий шаг - его транспортировка с акватории возле пляжа "Дельфин".

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

Отметим, 26 августа затонувшее возле Одессы судно поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера.

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - сообщил Мальованый.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют.

Как писало РБК-Украина, изначально танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Также сообщалось, что в борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.