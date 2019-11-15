Суд арестовал сообщника задержанной чиновницы Офиса президента

Высший антикоррупционный суд арестовал сообщника чиновницы Офиса президента Светланы Кондзеле, которую задержали по делу о подстрекательстве к даче взятки за трудоустройство в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что мужчину арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 4 млн 998 тыс. гривен. Прокуроры просили назначить залог в размере 7 млн 684 тыс. гривен.

"Избрания мер пресечения другим фигурантам дела продолжается", - сообщили в пресс-службе САП.

Напомним, следствием установлено, что руководитель одного из Департаментов Офиса президента Украины, экс-заместитель министра культуры Украины и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

РБК-Украина писало, что в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели 12 ноября. При этом было отмечено, что для президента нет "своих" или"чужих".

На следующий день чиновнице ОП и ее сообщнику сообщили о подозрении по статьям законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставление неправомерной требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений (предусмотренные ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).