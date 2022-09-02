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Суд арестовал шесть судов, которые вывозили украденное украинское зерно

Фото: суд арестовал шесть российских судов, на которых вывозили украденное украинское судно (vesseltracker.com))
Автор: Константин Широкун

По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в закрытые порты Крыма и вывозили украденное зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Установлено, что суда "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин" под флагом РФ осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны.

Таким образом, полуостров Крым используется Россией, как плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины.

Россия ворует украинское зерно

Напомним, Украина уже неоднократно заявляла, что Россия ворует зерно с временно оккупированных ею территорий и призвала мир не становиться соучастниками преступления, покупая краденое зерно.

Например, свидетельством тому являются спутниковые снимки, показывающие, что российские суда транспортируют украденное украинское зерно в Сирию.

При этом недавно стало известно, что РФ уже украла с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Жажда наживы или часть долгосрочной стратегии. Зачем Россия ворует украинскую продукцию".

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