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Суд заарештував шість суден, які вивозили вкрадене українське зерно

Фото: суд заарештував шість російських суден, на яких вивозили вкрадене українське судно (vesseltracker.com))
Автор: Константин Широкун

За клопотаннями прокуратури АР Крим і Севастополя суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили в закриті порти Криму і вивозили вкрадене зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що судна "Амур-2501", "Олександр Грін", "М. Андрєєв", "Федір", "Св. Костянтин" і "Капітан Корчин" під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи в закритий Севастопольський морський торговельний порт, переправляючи українське зерно в треті країни.

Таким чином, півострів Крим використовується Росією, як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України.

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, Україна вже неодноразово заявляла, що Росія краде зерно з тимчасово окупованих нею територій і закликала світ не ставати співучасниками злочину, купуючи крадене зерно.

Наприклад, свідченням тому є супутникові знімки, що показують, що російські судна транспортують вкрадене українське зерно до Сирії.

При цьому нещодавно стало відомо, що РФ вже вкрала з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Жага наживи або частина довгострокової стратегії. Навіщо Росія краде українську продукцію".

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