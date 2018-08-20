Суд арестовал счета "Укргаздобычи"

Решение действительно с 17 августа 2018 года

Счета компании "Укргаздобыча", которая принадлежит государственному "Нафтогазу", арестованы решением суда. С компании должны принудительно взыскать 261 млн гривен, об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобыча".

В частности, об этом свидетельствует исполнительное производство отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 17 августа 2018 года.

Сообщается, что компания "Центр финансового лизинга" предоставила в лизинг оборудование для осуществления совместной деятельности государственного "Укргаздобыча" и частной шведской компании Misen Enterprises AB по добыче газа. Однако шведская компания условия договора нарушила, из-за чего совместное предприятие - "Карпатыгаз" - понесло убытки и не смогло рассчитаться с лизинговой компанией.

Согласно решению суда, арест должен был быть наложен солидарно на две компании, однако по информации государственного "Укргаздобыча", по состоянию на 20 августа, счета частного предприятия до сих пор не арестованы.

"Укргаздобыча" удивленно скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы относительно выдачи документов, направленных на блокирование счетов и взыскании денежных средств только с одного из участников договора СД - "Укргаздобыча", что произошло в течение одного дня", - говорится в сообщении пресс-службы "Укргаздобыча".

Напомним, что "Укргаздобыча" разорвало в Стокгольмском арбитраже договор о совместной деятельности (СД) с "Карпатыгаз".

Речь идет об иске АО "Укргаздобыча" к ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаз"). После длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма в этом деле принято частичное решение (partial award) - суд удовлетворил одно из требований истца.