Стокгольмський арбітраж ухвалив розірвання контракту між компаніями "Укргазвидобування" та "Карпатигаз"

Компанія "Карпатигаз" не поставила передбачені договором вимірювальні станції

"Укргазвидобування" розірвало у Стокгольмському арбітражі договір про спільну діяльність (СД) з "Карпатигаз". Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Йдеться про позов АТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Карпатигаз", Misen Enterprises AB (Швеція, акціонер "Карпатигаз"). Після тривалого судового розгляду Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма у цій справі прийнято часткове рішення (partial award) - суд задовольнив одну з вимог позивача.

"Суд встановив, що договір СД було порушено як Misen Enterprises AB (не повністю внесена частка в СД, лише 3,9 млн доларів із 12,5 млн доларів), так і ТОВ "Карпатигаз", яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції", - повідомили в прес-службі.

У "Нафтогазі" нагадали, що з 2015 року "Укргазвидобування" послідовно здійснює курс на розірвання договорів про спільну діяльність, які систематично порушувались операторами таких договорів.

До рішення Стокгольмського арбітражу "Укргазвидобування" змогло розірвати всі договори про спільну діяльність, які позбавляли компанію можливості користуватися власними свердловинами, окрім двох договорів, учасниками яких є ТОВ "Карпатигаз".

У зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу тепер "Укргазвидобування" отримало можливість повноцінно користуватися найбільшою кількістю власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність.

Нагадаємо, нещодавно компанія "Карпатигаз" заявила про повне погашення заборгованості, яка виникла за договором про спільну діяльність, перед російським "Сбербанком".