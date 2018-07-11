Стокгольмский арбитраж расторг контракт между компаниями "Укргазвидобування" и "Карпатыгаз"

Компания "Карпатыгаз" не поставила предусмотренные договором измерительные станции

"Укргазвидобування" разорвало в Стокгольмском арбитраже договор о совместной деятельности (СД) с "Карпатыгаз". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогазу".

Речь идет об иске АО "Укргазвидобування" к ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаз"). После длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма в этом деле принято частичное решение (partial award) - суд удовлетворил одно из требований истца.

"Суд установил, что договор СД было возбуждено как Misen Enterprises AB (не полностью внесена доля в СД, только 3,9 млн долларов из 12,5 млн долларов), так и ООО "Карпатыгаз", которое не поставило предусмотренные договором измерительные станции", - сообщили в пресс-службе.

В "Нафтогазе" напомнили, что с 2015 года "Укргазвидобування" последовательно осуществляет курс на расторжении договоров о совместной деятельности, которые систематически нарушались операторами таких договоров.

До решения Стокгольмского арбитража "Укргазвидобування" смогло разорвать все договоры о совместной деятельности, которые лишают компанию возможности пользоваться собственными скважинами, кроме двух договоров, участниками которых являются ООО "Карпатыгаз".

В связи с решением Стокгольмского арбитража теперь компания "Укргазвидобування" получила возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин из всех договоров о совместной деятельности.

Напомним, недавно компания "Карпатыгаз" заявила о полном погашении задолженности, которая возникла по договору о совместной деятельности, перед российским "Сбербанком".