Суд арештував рахунки "Укргазвидобування"

Рішення дійсне з 17 серпня 2018 року

Рахунки компанії "Укргазвидобування", що належить державному "Нафтогазу", заарештовано рішенням суду. З компанії мають примусово стягнути 261 млн гривень, про це повідомляє прес-служба Укргазвидобування.

Зокрема, про це свідчить виконавче провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 17 серпня 2018 року.

Повідомляється, що компанія "Центр фінансового лізингу" надала у лізинг обладнання для здійснення спільної діяльності державного "Укргазвидобування" та приватної шведської компанії Misen Enterprises AB з видобутку газу. Проте шведська компанія умови договору порушила, через що спільне підприємство - "Карпатигаз" - зазнало збитків та не змогло розрахуватись з лізинговою компанією.

Згідно з рішенням суду, арешт мав бути накладений солідарно на дві компанії, проте за інформацією державного "Укргазвидобування", станом на 20 серпня, рахунки приватного підприємства досі не арештовано.

"Укргазвидобування" здивовано швидкістю ухвалення рішень як з боку суддів, так і з боку Державної виконавчої служби щодо видачі документів, спрямованих на блокування рахунків і стягнення коштів лише з одного з учасників договору СД - "Укргазвидобування", що відбулося протягом одного дня", - йдеться у повідомленні прес-служби "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що "Укргазвидобування" розірвало у Стокгольмському арбітражі договір про спільну діяльність (СД) з "Карпатигаз".

Йдеться про позов АТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Карпатигаз", Misen Enterprises AB (Швеція, акціонер "Карпатигаз"). Після тривалого судового розгляду Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма у цій справі прийнято часткове рішення (partial award) - суд задовольнив одну з вимог позивача.