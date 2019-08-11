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Онищенко сообщил о планах вернуться в Киев

Новости » Политика    11.08.2019 - 01:16
Онищенко сообщил о планах вернуться в Киев
Фото: Александр Онищенко (УНИАН)

Нардеп-беглец собирается идти в суд

Депутат-беглец Александр Онищенко планирует возвращаться в Киев и доказывать в суде свою невиновность. Как информирует РБК-Украина, об этом Онищенко сказал телеканалу "112 Украина".

Речь идет о деле, в котором Онищенко обвиняют в организации схем с целью хищения природного газа. По словам Онищенко, он готов вернуться в Киев.

"В принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - заявил Онищенко.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" 25 июля задержали предполагаемую участницу преступной организации по хищению природного газа.

Расследование "газового дела" детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели более 1,6 млрд грн, полученными от продажи газа, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

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