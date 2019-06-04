Суд заарештував першого підозрюваного у вбивстві дитини

Фото: суд над поліцейським (РБК-Україна)

Рішення оголосила суддя Наталія Чередніченко

Суд арештував на два місяці без внесення залогу поліцейського, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суддя Наталія Чередніченко оголосила рішення щодо лейтенанта Івана Приходько.

Зазначимо, двом поліцейським оголосили нову підозру. Станом на ранок 4 червня, поліцейські підозрюються за двома статтями: у грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Прокуратура просила суд обрати двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Адвокат просив цілодобовий домашній арешт. Підозрювані - старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості. Зазначимо, 1 червня нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику. 3 червня хлопчик помер у лікарні.