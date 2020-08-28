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Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"

Автор: РБК-Украина

Броварской городской районный суд Киевской области арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". Кирилла Барихашвили взяли под стражу на два месяца.

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу без права залога, однако судья удовлетворил ходатайство частично.

Барихашвили отправили под стражу с возможностью внесения залога. Размер залога составляет 175 760 гривен.

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Напомним, в Броварах в ночь на 17 августа подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста Михаила Ткача, ранее за этим автомобилем следили сотрудники Управления государственной охраны. По факту поджога полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 августа полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Кроме того, полиция установили личности четырех причастных к поджогу автомобиля "Схем".

К быстрому и прозрачному расследованию поджога автомобиля журналистов призывали в посольстве США в Украине.

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