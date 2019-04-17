Суд арестовал Крючкова

Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова на 45 дней содержания под стражей с возможностью внесения залог 7 млн 111 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.

Также суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта. Оглашал решение судья Максим Вишняк. Отметим, сторона обвинения просила залог почти в 347 млн ​​гривен. Прокурор сообщил, что Крючков завладел средствами на сумму 198 млн гривен, а в целом государство понесло убытки на 346 млн гривен.

"Организовал схему вывода средств, которые должны пойти на погашение задолженности ОАО ''Запорожьеоблэнерго''. Завладел средствами на сумму 198 млн грн. Всего государство понесло убытки на 346 млн грн... Кому и что он передавал, следствие пока не установило, ранее он никогда не давал подробных показаний", - добавил прокурор.

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину. Глава государства назвал его возвращение - "предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского и Игоря Коломойского".