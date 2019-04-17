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Прокуратура будет просить для Крючкова арест с альтернативой залога

Новости » Политика    17.04.2019 - 11:00
Прокуратура будет просить для Крючкова арест с альтернативой залога
Фото: суд по Крючкову (РБК-Украина)

Экс-нардеп Крючков завладел госсредствами на сумму почти 200 млн гривен

Сторона обвинения по делу бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова будет просить для подозреваемого содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор по делу Виталий Кравец.

Так, гособвинение будет просить о залоге почти в 347 млн ​​гривен.

"Просим содержание под стражей с альтернативой - внесение залога в размере 346,2 млн грн", - сообщил он.

Кроме того, прокурор сообщил, что Крючков завладел средствами на сумму 198 млн гривен, а в целом государство понесло убытки на 346 млн гривен.

"Организовал схему вывода средств, которые должны пойти на погашение задолженности ОАО ''Запорожьеоблэнерго''. Завладел средствами на сумму 198 млн грн. Всего государство понесло убытки на 346 млн грн... Кому и что он передавал, следствие пока не установило, ранее он никогда не давал подробных показаний", - добавил Кравец.

Как писало РБК-Украина ранее, Соломенский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство о избрании меры пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

Так, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину. Глава государства назвал его возвращение - "предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского и Игоря Коломойского".

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