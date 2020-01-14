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Суд арестовал имущество николаевского судостроительного завода

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 10:15
Суд арестовал имущество николаевского судостроительного завода
Фото: завод "Океан" (wikipedia.org)

ОПУ расследует доведение до банкротства и незаконное завладение имуществом завода

Печерским районным судом Киева в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В ОГП отмечают, что прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.

Напомним, ранее в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов 17 сентября суд арестовал завод "Кузница на Рыбацкой". Однако 19 ноября Киевский апелляционный суд принял решение об отмене ареста недвижимости и корпоративных прав завода.

До этого Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключении сделки с имуществом "Укроборонопрома".

Кроме того, Верховный суд Украины возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ровноазот". Верховный суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

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