Верховный суд восстановил арест имущества завода Фирташа

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

В частности, суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка

Верховный суд Украины возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ривнеазот". Об этом сообщает РБК-Украина cо ссылкой на постановление суда, размещенное в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, отменив постановления судов предыдущих инстанций. "Ривнеазот" просило Верховный суд отклонить кассационную жалобу

"Кассационная жалоба подлежит удовлетворению частично, а обжалуемые судебные решения - отмене с передачей дела в суд первой инстанции со стадии принятия жалоб частного акционерного общества "Ривнеазот" на решения и действия государственного исполнителя до рассмотрения", - говорится в решении.

Верховный суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

Следует отметить, что ативы "Ровноазот" арестовали в октябре и ноябре 2018 года в рамках судебного спора с Проминвестбанком. Банк через суд требовал взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за Северодонецкое объединение "Азот" (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).

Хозяйственный суд Волынской области в декабре прошлого года предоставил отсрочку заводу на погашение долга перед банком до 18 марта 2019 года. "Ривнеазот" подчеркивало, что находится на грани банкротстваэ

Напомним, в октябре 2015 года Печерский районный суд Киева снял арест с активов предприятия "Ривнеазот", который был наложен весной 2015 года в рамках расследования уголовного производства по нанесению государству группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа ущерба в размере около 6 миллиардов гривен.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2017 года предприятие "Северодонецкое объединение Азот" Ostchem, которое принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, возобновило работу.