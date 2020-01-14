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Суд арештував майно миколаївського суднобудівного заводу

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 10:15
Суд арештував майно миколаївського суднобудівного заводу
Фото: завод "Океан" (wikipedia.org)

ОПУ розслідує доведення до банкрутства та незаконне заволодіння майном заводу

Печерським районним судом Києва у кримінальному провадженні накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

У ОГП зазначають, що прокуратурою вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства і незаконних оборудок з майном підприємства.

Нагадаємо, раніше в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків 17 вересня суд заарештував завод "Кузня на Рибальському". Однак 19 листопада Київський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту нерухомості і корпоративних прав заводу.

До цього Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння в укладення угоди з майном "Укроборонопрома".

Крім того, Верховний суд України поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот". Верховний суд також поновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" і "Альянс".

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