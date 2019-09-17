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Суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском"

Новости » Политика    17.09.2019 - 15:53
Суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском"
Фото: "Кузня на Рыбальском" (wikiwand.com)

Завод арестован по делу об уклонении от уплаты налогов

Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском". Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в Государственном бюро расследований.

Сообщается, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права "Кузни на Рыбальском" в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Отметим, свидетелем по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском" проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, которого ранее вызывали на допрос в Госбюро расследований. Порошенко был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал, который управлял его активами, не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.

В октябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Сергея Тигипко приобрести контрольный пакет акций "Кузни на Рыбальском".

13 августа ГБР пришло с обысками в офис Международного инвестиционного банка, который также принадлежит Порошенко. Обыски проходили в рамках дела о возможных нарушениях при продаже "Кузни".

ГБР пришло с обыском в Международный инвестиционный банк
Новости Украины Порошенко ПетрСергей ТигипкоарестПечерский райсудКузня на Рыбальском
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