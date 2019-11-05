Экс-директора оборонного завода задержали на махинациях при сделке с "Укроборонпромом"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Бывшего руководителя завода "Маяк" задержали на получении 200 тыс. долларов

Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключение сделки с имуществом "Укроборонопрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, мужчину задержали при получении аванса в 200 тысяч долларов.

"Делец пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс только 2 млн долларов. Свои услуги экс-руководитель "Маяка" оценил еще в 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Бывшему гендиректору "Маяка" грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются обыски на территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района города Киев. Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Фото: задержание экс-гендиректора "Маяка" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве сотруднику СБУ и бывшему полицейскому. Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области, которого накануне задержали во время предоставления 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.