ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-директора оборонного завода задержали на махинациях при сделке с "Укроборонпромом"

Новости » Общество     05.11.2019 - 15:23
Экс-директора оборонного завода задержали на махинациях при сделке с "Укроборонпромом"
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Бывшего руководителя завода "Маяк" задержали на получении 200 тыс. долларов

Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключение сделки с имуществом "Укроборонопрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, мужчину задержали при получении аванса в 200 тысяч долларов.

"Делец пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс только 2 млн долларов. Свои услуги экс-руководитель "Маяка" оценил еще в 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Бывшему гендиректору "Маяка" грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются обыски на территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района города Киев. Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Экс-директора оборонного завода задержали на махинациях при сделке с &quot;Укроборонпромом&quot;

Фото: задержание экс-гендиректора "Маяка" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве сотруднику СБУ и бывшему полицейскому. Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области, которого накануне задержали во время предоставления 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.

В Украине засудили артиллериста "ЛНР" к 8 годам тюрьмы Назначен новый глава СБУ в Черкасской области
Новости Украины КиевСлужба безопасности УкраиныУкроборонпром
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь