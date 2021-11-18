Суд арестовал фигуранта дела "антивакцинаторов" с залогом почти миллион гривен

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который стал фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский портал .

Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.

Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Поэтому сегодня его доставили на суд принудительно. Оказалось, что он находился в одной из больниц Закарпатской области.