ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Суд арестовал фигуранта дела "антивакцинаторов" с залогом почти миллион гривен

Новина українською →
Львов, Четверг 18 ноября 2021 16:53
Суд арестовал фигуранта дела "антивакцинаторов" с залогом почти миллион гривен Фото: Остап Стахив, фигурант дела "антивакцинаторов" (portal.lviv.ua )
Автор: Дмитрий Левицкий

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который стал фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский портал.

Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.

Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Поэтому сегодня его доставили на суд принудительно. Оказалось, что он находился в одной из больниц Закарпатской области.

Напомним, на днях СБУ заявила о разоблачении подконтрольной России сети "антивакцинаторов", которая готовила захват власти в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Служба безопасности Украины Вакцинация Мера пресечения
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину