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Суд арештував фігуранта справи "антивакцинаторів" з заставою майже мільйон гривень

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Львів, Четвер 18 листопада 2021 16:53
Суд арештував фігуранта справи "антивакцинаторів" з заставою майже мільйон гривень Фото: Остап Стахів, фігурант справи "антивакцинаторів" (portal.lviv.ua )
Автор: Дмитро Левицький

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід Остапу Стахіву, який став фігурантом справи про підготовку захоплення влади під виглядом мережі "антивакцинаторів". Стахіва арештували на два місяці з заставою 998 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський портал.

Також підозрюваного зобов’язали здати закордонний паспорт. Сторона захисту має право оскаржити запобіжний захід протягом п’яти днів з моменту оголошення ухвали суду.

Як пишуть місцеві ЗМІ, судове засідання мало відбутися ще вчора, але Стахів на нього не прийшов. Тому сьогодні його доставили на суд примусово. Виявилося, що він перебував в одній з лікарень Закарпатської області.

Нагадаємо, днями СБУ заявила про викриття підконтрольної Росії мережі "антивакцинаторів", яка готувала захоплення влади в Україні.

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