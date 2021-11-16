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Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила сеть "антивакцинаторов" под руководством РФ

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 16:12
Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила сеть "антивакцинаторов" под руководством РФ Фото: СБУ блокировала сеть, члены которой хотели захватить власть в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала антиукраинскую сеть, которую курировали из России. Ее члены под лозунгами "антивакцинации" призывали к захвату власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что члены антиукраинской сети использовали "антивакцинаторские" лозунги и с их помощью пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине. В частности, они призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия курировали из России.

По версии следствия, участники сети искали оружие и вербовали сторонников, которые должны были захватить власть в ряде регионов. Затем они собирались создать на территории страны собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

Спецоперация по ликвидации сети "антивакцинаторов" проходила в нескольких регионах страны. Лидеру группировки еще одному фигуранту уголовного дела, гражданину России, сообщили о подозрении по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Фигурантом грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция по ликвидации сети проводилась региональными управлениям СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях.м

Фото: СБУ блокировала сеть, члены которой хотели захватить власть в Украине (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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