Суд арестовал одного из участников стычек на презентации Нацплатформы

Фото: Александр Демидов (скриншот)

Суд избрал меру пресечения для Александра Демидова в виде круглосуточного домашнего ареста

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для члена "Национального корпуса" Александра Демидова за срыв презентации Национальной платформы советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Председательствующий судья отправил Демидова на круглосуточный домашний арест на два месяца, до 10 мая.

Адвокат Демидова Эдуард Вербинец назвал решение суда необоснованным и заявил, что его подзащитный ни в чем не виноват.

"Да, он был на презентации Сивохо, но на него не нападал и его не бил", - заявил Вербинец.

Также он добавил, что обязательно подаст на это решение суда апелляцию.

Напомним, 12 марта в КВЦ "Парковый" должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса. Однако она была сорвана представителями "Национального корпуса".

Позже столичная полиция сообщила, что во время беспорядков было задержано 15 человек и открыто уголовное дело за хулиганство.

Добавим, что запуск Национальной платформы для реинтеграции Донбасса должен был состояться еще в феврале, однако его переносили из-за обострения в зоне боевых действий.