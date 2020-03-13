Суд заарештував одного з учасників сутичок на презентації Нацплатформи

Фото: Олександр Демідов (скріншот)

Суд обрав запобіжний захід для Олександра Демидова у вигляді цілодобового домашнього арешту

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для члена "Національного корпусу" Олександра Демидова за зрив презентації Національної платформи радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головуючий суддя відправив Демидова на цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 10 травня.

Адвокат Демидова Едуард Вербінец назвав рішення суду необґрунтованим і заявив, що його підзахисний ні в чому не винен.

"Так, він був на презентації Сивохо, але на нього не нападав і його не бив", - заявив Вербінец.

Також він додав, що обов'язково подасть на це рішення суду апеляцію.

Нагадаємо, 12 березня у КВЦ "Парковий" повинна була відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу. Однак вона була зірвана представниками "Національного корпусу".

Пізніше столична поліція повідомила, що під час заворушень було затримано 15 осіб і відкрито кримінальну справу за хуліганство.

Додамо, що запуск Національної платформи для реінтеграції Донбасу повинен був відбутися ще в лютому, однак його переносили через загострення у зоні бойових дій.