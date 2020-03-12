ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сивохо не был уполномочен официально представлять СНБО, - Данилов

Новости » Политика     12.03.2020 - 14:48
Сивохо не был уполномочен официально представлять СНБО, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

По словам Алексея Данилова, каждый из его советников имеет свою собственную позицию

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что один из одиннадцати его внештатных советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по любым вопросам. Об этом сообщил Данилов в Facebook.

По его словам, каждый из его советников имеет свою собственную позицию.

"И поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с нею расходится, что случается постоянно, но эти различия не прекращают дискуссию", - подчеркнул Данилов.

При этом он добавил, что дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Кроме того, Данилов назвал недопустимым нападение на Сергея Сивохо во время презентации.

"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!" - заявил Данилов.

Напомним, 12 марта в КВЦ "Парковый" должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса. Однако она была сорвана представителями "Национального корпуса".

Позже столичная полиция сообщила, что во время беспорядков было задержано 15 человек и открыто уголовное дело за хулиганство.

Добавим, что запуск Национальной платформы для реинтеграции Донбасса должен был состояться еще в феврале, однако его переносили из-за обострения в зоне боевых действий.

На презентации Национальной платформы примирения произошли стычки В СНБО обсудили вопросы реинтеграции Донбасса и создания закона о терробороне
Новости Украины СНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь