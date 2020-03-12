Сивохо не был уполномочен официально представлять СНБО, - Данилов

По словам Алексея Данилова, каждый из его советников имеет свою собственную позицию
Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что один из одиннадцати его внештатных советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по любым вопросам. Об этом сообщил Данилов в Facebook.
По его словам, каждый из его советников имеет свою собственную позицию.
"И поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с нею расходится, что случается постоянно, но эти различия не прекращают дискуссию", - подчеркнул Данилов.
При этом он добавил, что дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.
"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!" - заявил Данилов.
Напомним, 12 марта в КВЦ "Парковый" должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса. Однако она была сорвана представителями "Национального корпуса".
Позже столичная полиция сообщила, что во время беспорядков было задержано 15 человек и открыто уголовное дело за хулиганство.
Добавим, что запуск Национальной платформы для реинтеграции Донбасса должен был состояться еще в феврале, однако его переносили из-за обострения в зоне боевых действий.