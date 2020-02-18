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Запуск Нацплатформы для реинтеграции Донбасса перенесли

Новости » Политика     18.02.2020 - 18:14
Запуск Нацплатформы для реинтеграции Донбасса перенесли
Фото: Сергей Сивохо (facebook.com/sivokho)

По словам Сергея Сивохо, презентация не отменяется, а переносится на более поздний срок

Презентация Национальной платформы примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса была перенесена из-за боев в Золотом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника Секретаря Совета безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо в Facebook.

По его словам, решение о переносе презентации Нацплатформы было не легкое.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - заявил Сивохо.

При этом он добавил, что презентация не отменяется, а переносится с 19 февраля на более поздний срок.

По его словам, работа по налаживанию диалога между простыми людьми будет продолжаться "непублично, системно, беспрерывно".

Напомним, Национальная платформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса должна была стартовать в среду, 19 февраля. По словам Сивохо, она поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения.

Ранее сообщалось, что СНБО планирует подготовить Нацплатформу для реинтеграции Донбасса. Для ее создания использовался опыт решения военных конфликтов Ирландии, Боснии и других стран.

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