Суд арестовал бывшего таможенника за хищение товаров на 154 млн гривен

Денису Аминеву определили возможность выхода под залог в 30 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего таможенника Дениса Аминева, котрого подозревают в хищении арестованных товаров. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

По ее словам, суд вынес решение об аресте Аминева с возможностью выхода под залог в 30 млн гривен. Также сообщается, что подозреваемый является бывшим работником Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой. Непряхина добавила, что следователи ГФС расследуют хищение арестованных товарно-материальных ценностей.

"Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 млн гривен, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства. Изъятыми в ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниями свидетелей установлена ​​причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой состав", - подчеркнула она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ГФС задержала бывшего сотрудника таможни по подозрению в хищении арестованных товаров.

До этого немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело расследование, по результатам которого заявило, что Украина из-за коррупции на таможне теряет более 4 млрд евро в год.