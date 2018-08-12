Суд заарештував колишнього митника за розкрадання товарів на 154 млн гривень

Денису Амінєву визначили можливість виходу під заставу в 30 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва заарештував колишнього митника Дениса Амінєва, котрого підозрюють у розкраданні заарештованих товарів. Про це Facebook повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна.

За її словами, суд виніс рішення про арешт Амінєва з можливістю виходу під заставу в 30 млн гривень. Також повідомляється, що підозрюваний є колишнім працівником Одеської митниці, а його діяльність пов'язують з контрабандою. Непряхіна додала, що слідчі ДФС розслідують викрадення заарештованих товарно-матеріальних цінностей.

"Мова йде про контейнери з нерозмитненим товаром орієнтовною вартістю 154 млн гривень, які в середині червня було заарештовано як речові докази. Вилученми в ході слідства відео з камер спостереження і показаннями свідків встановлено причетність Амінєва до присвоєння арештованого товару, який був вивезений вантажним транспортом під видом переміщення на інший склад", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДФС затримала колишнього працівника митниці за підозрою в розкраданні заарештованих товарів.

До цього німецьке видання Süddeutsche Zeitung провело розслідування, за результатами якого заявило, що Україна через корупцію на митниці втрачає понад 4 млрд євро на рік.