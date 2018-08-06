Украина из-за коррупции на таможне теряет более 4 млрд евро в год

В махинациях на таможне участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ

Украина из-за коррупции на таможне теряет более 4 миллиардов евро каждый год. Об этом говорится в расследовании коррупции на украинской таможне, проведенным немецким изданием Süddeutsche Zeitung, пишет DW.

Как сообщается, это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.

Кроме того, Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин.

В частности, на товарах, которые ввозят в страну, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала.

Таким образом, только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

Также отмечается, что в махинациях на таможне участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

"Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции", - пишет издание.

Напомним, ранее на площадке закупок ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для досмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска таможни Государственной фискальной службы Украины.

Также сообщалось, что общая стоимость закупок стационарных сканирующих систем составляет около 1,3 млрд грн. Эти средства еще в прошлом году были выделены украинской таможни на техническое оснащение границы за счет перевыполнения показателей по обеспечению поступлений таможенных платежей в бюджет.