ГФС задержала бывшего сотрудника таможни по подозрению в похищении арестованных товаров

Дениса Аминева подозревают в похищении контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) сегодня, 8 августа, задержали бывшего сотрудника Одесской таможни по подозрению в похищении арестованных товаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан на своей странице в Facebook.

По словам Продана, задержали бывшего работника Одесской таможни Дениса Аминева.

Аминева подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн гривен.

Уточняется, что контейнеры хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".

Напомним, в июле задержали старшего госинспектора одного из таможенных постов Одесской таможни ГФС по подозрению в систематическом взяточничестве.