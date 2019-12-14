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Суд арестовал Антоненко

Новости » Общество     14.12.2019 - 03:33
Суд арестовал Антоненко
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Его арестовали до 8 февраля

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8.02.12", - сказал судья.

Отметим, в ходе заседания судья отказался переносить рассмотрение меры пресечения по просьбе стороны защиты.

РБК-Украина писало, что ранее Печерский районный суд города Киева арестовал Юлию Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Еще одну подозреваемую Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким распределением функций, а Антоненко был ее руководителем.

Ранее в Командовании Сил специальных операций ВС Украины прокомментировали задержание Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко служит в ВСУ с 2017 года и его поведение за это время характеризуется как положительное.

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