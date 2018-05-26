Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве экс-заместителя мэра Черкасс

Подозреваемый в убийстве политика - Николай Гончар - взят под стражу

В Черкассах избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата облсовета, бывшего заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры. Суд объявил решение взять Николая Гончара под стражу, информирует местное издание "Інфоміст".

Отмечается, что Гончар арестован сроком на два месяца без права залога.

Отметим, что Гончару подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: п. 3 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника), ч. 2 ст. 147 (захват заложников).

Напомним, в Черкассах 24 мая неизвестный закрылся в доме по адресу ул. Крещатик, угрожая взорвать здание. В результате нападения погиб депутат областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместитель городского головы Черкасс Сергей Гура. 25 мая полиция задержала виновника стрельбы. Им оказался Николай Гончар.

В ходе расследования инцидента следователи также намерены учесть фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установки "растяжки", который может квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции.