Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві екс-заступника мера Черкас

Підозрюваного у вбивстві політика - Миколу Гончара - взято під варту
У Черкасах обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві депутата облради, колишнього заступника мера Черкас Сергія Гури. Суд оголосив рішення взяти Миколу Гончара під варту, інформує місцеве видання "Інфоміст".
Зазначається, що Гончара арештовано строком на два місяці без права застави.
Зазначимо, що Гончару підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України: п. 3 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників).
Нагадаємо, у Черкасах 24 травня невідомий закрився в будинку за адресою вул. Хрещатик, погрожуючи підірвати будівлю. В результаті нападу загинув депутат обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступник міського голови Черкас Сергій Гура. 25 травня поліція затримала винуватця стрілянини. Ним виявився Микола Гончар.
У ході розслідування інциденту слідчі також мають намір врахувати фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод - встановлення "розтяжки", який може кваліфікуватися як замах на вбивство працівників поліції.