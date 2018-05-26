Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві екс-заступника мера Черкас

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 21:17
Фото: Микола Гончар (twitter.com/ziktv)
Фото: Микола Гончар (twitter.com/ziktv)

Підозрюваного у вбивстві політика - Миколу Гончара - взято під варту

У Черкасах обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві депутата облради, колишнього  заступника мера Черкас Сергія Гури. Суд оголосив рішення взяти Миколу Гончара під варту, інформує місцеве видання "Інфоміст".

Зазначається, що Гончара арештовано строком на два місяці без права застави.

Зазначимо, що Гончару підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України: п. 3 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників).

Нагадаємо,  у Черкасах 24 травня невідомий закрився в будинку за адресою вул. Хрещатик, погрожуючи підірвати будівлю. В результаті нападу загинув депутат обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступник міського голови Черкас Сергій Гура.  25 травня поліція затримала винуватця стрілянини. Ним виявився Микола Гончар.

У ході розслідування інциденту слідчі також мають намір врахувати фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод - встановлення "розтяжки", який може кваліфікуватися як замах на вбивство працівників поліції. 

Під час нападу на офіс у Черкасах загинув депутат облради Гура У центрі Черкас невідомий захопив будівлю місцевої партії, є загиблий
Теги публікації: Черкаси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top