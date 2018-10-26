Суд арештував 10 підозрюваних у заволодінні коштами "Ощадбанку"

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна, Віталій Носач)

Одному з організаторів даної схеми суд визначив заставу в розмірі 5 мільйонів гривень

Суд арештував десять підозрюваних з альтернативою внесення застави у заволодінні коштами "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Так, учора слідчі судді Солом'янського районного суду міста Києва розглянули клопотання прокурорів САП про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк".

"За наслідками розгляду клопотань усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, в тому числі й голові наглядової ради та бенефіціару ПАТ "Креатив Груп", який є родичем народного депутата України та, за версією слідства, є одним з організаторів даної схеми", - поінформував Холодницький.

Вказаному підозрюваному суд визначив заставу в розмірі 5 мільйонів гривень як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, суд взяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима, якого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів АТ "Ощадбанк".

Як писало РБК-Україна раніше, Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Зазначимо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримав в "Ощадбанку".