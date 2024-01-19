Суд арештував третього фігуранта у справі про поставки неякісного одягу для ЗСУ

Третьому підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 500 001 528 гривень.

Таким чином уже четверо фігурантів кримінального провадження щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ перебувають під вартою: сам Гринкевич і троє його партнерів. П'ятого фігуранта справи - сина бізнесмена Романа, оголошено в розшук.

Справа Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дачі хабара.

Бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тис. доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Воно стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків.

30 грудня Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в розмірі понад 420 млн гривень. Наразі підприємець лишається під арештом у СІЗО.

17 січня українські правоохоронці повідомили про підозру Ігорю Гринкевичу, а також його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній.

18 січня Печерський районний суд Києва арештував ще одного фігуранта справи - Андрія Колотила. А згодом суд арештував фігуранта справи Володимира Тимківа.

Тим часом ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича - сина головного фігуранта справи. Його підозрюють у шахрайстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.