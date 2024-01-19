Суд арестовал третьего фигуранта по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ

Третьему подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 001 528 гривен.

Таким образом уже четверо фигурантов уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ находятся под стражей: сам Гринкевич и трое его партнеров. Пятый фигурант дела - сын бизнесмена Роман, объявлен в розыск.

Дело Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена Игоря Гринкевича при попытке дачи взятки.

Бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Оно касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ во время которых Минобороны был нанесен более 1 млрд грн убытков.

30 декабря Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере более 420 млн гривен. В данный момент предприниматель находится под арестом в СИЗО.

17 января украинские правоохранители сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу, а также его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний.

18 января Печерский районный суд Киева арестовал еще одного фигуранта дела - Андрея Колотила. А впоследствии суд арестовал фигуранта дела Владимира Тымкива.

Тем временем ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича - сына главного фигуранта дела. Его подозревают в мошенничестве.

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