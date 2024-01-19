RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд арестовал третьего фигуранта по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ

Фото: арестован очередной фигурант дела Гринкевича (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему подозреваемому дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Офиса генерального прокурора Украины Надежды Максимец.

Третьему подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 001 528 гривен.

Таким образом уже четверо фигурантов уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ находятся под стражей: сам Гринкевич и трое его партнеров. Пятый фигурант дела - сын бизнесмена Роман, объявлен в розыск.

Дело Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена Игоря Гринкевича при попытке дачи взятки.

Бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Оно касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ во время которых Минобороны был нанесен более 1 млрд грн убытков.

30 декабря Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере более 420 млн гривен. В данный момент предприниматель находится под арестом в СИЗО.

17 января украинские правоохранители сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу, а также его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний.

18 января Печерский районный суд Киева арестовал еще одного фигуранта дела - Андрея Колотила. А впоследствии суд арестовал фигуранта дела Владимира Тымкива.

Тем временем ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича - сына главного фигуранта дела. Его подозревают в мошенничестве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд