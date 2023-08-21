UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби

Фото: суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби (t.me/gunpKyi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд обрав запобіжний засіб підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Двоє спільників перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років у в’язниці. 

 

Спроба замаху

Нагадаємо, що 17 серпня у середмісті Києва було скоєно спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху.

У Нацполіції вважають основним мотивом при спробі замаху професійну діяльність Сокури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна податкова службаполиция