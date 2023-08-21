Суд арештував підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Податкової служби

Суд обрав запобіжний засіб підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Двоє спільників перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років у в’язниці.
Нагадаємо, що 17 серпня у середмісті Києва було скоєно спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.
Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху.
У Нацполіції вважають основним мотивом при спробі замаху професійну діяльність Сокури.
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