Суд арестовал подозреваемых в попытке покушения на замглавы Налоговой службы

Сообщники могут провести следующие десять лет в тюрьме.

Попытка покушения

Напомним, что 17 августа в центре Киева была совершена попытка покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Позже прокуроры сообщили о подозрении двоим мужчинам по делу о попытке покушения.

В Нацполиции считают основным мотивом при попытке покушения на профессиональную деятельность Сокуры.

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