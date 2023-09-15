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Суд арештував нардепа Шуфрича

Фото: Нестор Шуфрич, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Народного депутата Нестора Шуфрича арештували у справі про державну зраду. Він перебуватиме в СІЗО щонайменше два місяці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Запобіжний захід у вигляді арешту обрав Шуфричу Печерський районний суд Києва.

Згідно з рішенням суду, обраний народному депутату запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду.

Що відомо про справу Шуфрича

Сьогодні вранці стало відомо, що до нардепа Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Правоохоронці виявили вдома у нардепа георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

У Шуфрича, за даними джерел РБК-Україна, також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На документі також є підпис колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

 

Пізніше СБУ повідомила, що нардепу Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У справі йдеться про те, що він працював на Володимира Сівковича - агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО. Сівкович координував російську агентурну мережу в Україні.

Більше про те, хто такий Нестор Шуфрич, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Нестор ШуфричдержзрадаСуд