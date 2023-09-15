Суд арестовал нардепа Шуфрича

Меру пресечения в виде ареста избрал Шуфричу Печерский районный суд Киева.

Согласно решению суда, избранная народному депутату мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

Шуфрича взяли по стражу прямо в зале суда.

Что известно о деле Шуфрича

Сегодня утром стало известно, что к нардепу Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили дома у нардепа георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

У Шуфрича, по данным источников РБК-Украина, также был найден документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На документе также есть подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Позже СБУ сообщила, что нардепу Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится, что он работал на Владимира Сивковича - агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО. Сивкович координировал российскую агентурную сеть Украины.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич, читайте в материале РБК-Украина.

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