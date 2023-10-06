Суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як нагадує СБУ, вищезгадані олігархи входять до оточення російського диктатора Володимира Путін й причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії Російської Федерації.
"Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії", - пише пресслужба.
Фото: Суд арештував активи Фрідмана й інших олігархів на понад 17 млрд гривень (t.me/SBUkr/)
Вартість арештованих корпоративних прав становить більше ніж 17 млрд гривень.
Серед заблокованих активів:
Арешт майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, аби уникнути подальшої передачі активів в дохід України.
"Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності", - пише пресслужба.
Що ще відомо про Фрідмана?
Згідно з даними Служби безпеки України:
На початку вересня Фрідману було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.
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